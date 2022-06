Secondo fonti citate in esclusiva da Reuters, Repsol starebbe trattando la vendita del 25% del suo business nell'oil and gas a Eig Global Energy Partners.

Secondo fonti citate in esclusiva da Reuters, Repsol starebbe trattando la vendita del 25% del suo business nell'oil and gas a Eig Global Energy Partners. Il gruppo spagnolo punterebbe a fare cassa per investire nell'energia pulita, aumentando la capacità di solare ed eolico. L'upstream di Repsol secondo gli analisti citati da Reuters potrebbe essere valutato complessivamente tra 14 e 18 miliardi di euro. Repsol scambia in rialzo di oltre il 2% a Madrid.

(RR - www.ftaonline.com)