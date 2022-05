di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal ?eský statistický ú?ad (l'ente nazionale di statistica di Praga), in marzo le vendite retail sono cresciute in Repubblica Ceca del 5,5% annuo, in accelerazione rispetto al 4,6% di febbraio (10,5% il rimbalzo di gennaio), nel tredicesimo mese consecutivo d'espansione.