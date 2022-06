Secondo quanto comunicato dal ?eský statistický ú?ad (l'ente nazionale di statistica di Praga), in giugno l'indice della fiducia sull'economia è calato in Repubblica Ceca a 98,3 punti dai 101,8 punti di maggio (100,0 in aprile).

Secondo quanto comunicato dal ?eský statistický ú?ad (l'ente nazionale di statistica di Praga), in giugno l'indice della fiducia sull'economia è calato in Repubblica Ceca a 98,3 punti dai 101,8 punti di maggio (100,0 in aprile). L'indice della fiducia dei consumatori è invece sceso a 74,7 punti dai 75,8 punti precedenti (consoldinandosi sui minimi dal maggio 2012), a fronte dell'arretramento da 107,0 e 103,1 punti per quello relativo alla fiducia delle imprese.

