Secondo quanto comunicato dal ?eský statistický ú?ad (l'ente nazionale di statistica di Praga), in marzo la produzione industriale ha registrato in Repubblica Ceca una rialzo dello 0,4% annuo (rettificato per il numero di giorni lavorati), dopo il declino dello 0,3% di febbraio (1,0% il progresso di gennaio) e contro la flessione del 2,6% del consensus.