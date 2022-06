Il produttore californiano di apparati medicali Resmed annuncia il takeover della tedesca Medifox Dan per 1 miliardo di dollari. Medifox Dan, controllata da Hg Capital, è specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi software per assistenza professionale e non, pratiche terapeutiche e strutture per benessere di bambini, famiglie e giovani. ResMed aveva chiuso in declino del 2,94% lunedì al Nyse.

