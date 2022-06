Revlon decolla a Wall Street dopo che settimana scorsa il colosso dei cosmetici newyorkesi (che dal 2016 controlla anche Elizabeth Arden) aveva annunciato l'ingresso in Chapter 11. Venerdì il canale televisivo indiano Et Now aveva riportato che Reliance Industries stava valutando l'acquisizione di Revlon. Successivamente la conglomerata di Mumbai aveva dichiarato, sempre a Et Now, che la sua politica è quella di non commentare speculazioni e indiscrezioni dei media. Revlon ha chiuso con un rimbalzo del 62,47% martedì al Nyse (il titolo resta comunque in declino di quasi il 50% da inizio 2022).

