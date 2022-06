Revlon spicca il volo a Wall Street dopo avere annunciato la richiesta di ingresso in Chapter 11, depositata presso la U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Il colosso dei cosmetici newyorkesi (che dal 2016 controlla anche Elizabeth Arden) ha fatto ricorso alla procedura fallimentare dopo essere rimasta schiacciata dalla crisi della supply chain. Revlon ha anche faticato a stare al passo con un settore, sempre più legato al business online, che vede emergere start-up come come la Kylie Cosmetics di Kylie Jenner o la Fenty Beauty di Rihanna. Secondo la documentazione Revlon ha asset e passività per 10 miliardi di dollari e un debito in scadenza di oltre 3 miliardi. Revlon ha chiuso con un rimbalzo del 20,32% mercoledì al Nyse (il titolo si è comunque deprezzato di oltre l'80% da inizio 2022).

(RR - www.ftaonline.com)