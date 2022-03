REVO rende noto che, in data 29 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Piano Industriale REVO 2022-2025: verso il futuro!" che verrà presentato alla comunità finanziaria e agli organi di stampa in data odierna, tramite diretta streaming (accesso su www.

REVO *rende noto che, in data 29 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Piano Industriale REVO 2022-2025: verso il futuro!*" che verrà presentato alla comunità finanziaria e agli organi di stampa in data odierna, tramite diretta streaming (accesso su www.revo-spac.com, sezione eventi).

*REVO 2025: Il futuro è di chi lo sa vedere! *

**A meno di un anno dal lancio della SPAC, REVO annuncia i propri obiettivi strategici per il periodo 2022-2025. Si confermano centrali i pilastri identificati in sede di lancio del progetto, che costituiranno il punto di partenza per lo sviluppo previsto nei prossimi anni:

Un top management determinato e animato da un forte spirito imprenditoriale;

Un'infrastruttura tecnologica unica, scalabile, flessibile, avanzata basata sul sistema proprietario OverX;

Un sistema di data analytics totalmente al servizio del business;

Ulteriore sviluppo del profittevole business sottoscritto da Elba Assicurazioni ("Elba Assicurazioni" o la "Compagnia");

La costituzione di team di underwriter con elevate competenze tecniche e dotato di grande esperienza per lo sviluppo delle nuove linee specialty;

Lancio e consolidamento di soluzioni parametriche.

L'Amministratore Delegato, Alberto Minali, ha dichiarato: "Attraverso questo Piano Industriale 2022-2025, REVO si propone di diventare il leader nel mercato italiano delle specialty lines e delle soluzioni parametriche, sviluppando un'offerta completa di prodotti dedicati alle PMI. La realizzazione del piano industriale consentirà di ripagare adeguatamente la fiducia che i nostri azionisti hanno riposto nel progetto e nel management".

Da un punto di vista societario, REVO intende completare nell'arco del 2022 la fusione per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni e la conseguente quotazione della nuova entità nel mercato regolamentato Euronext STAR Milan.

Target finanziari

**Il progetto REVO prevede l'ulteriore sviluppo delle linee di business attualmente sottoscritte da Elba Assicurazioni, con l'obiettivo di crescere rapidamente negli altri rami danni per cui è stata ottenuta autorizzazione da parte di IVASS in data 29 marzo 2022. I risultati della Compagnia relativi ai primi due mesi del 2022 hanno evidenziato una crescita della raccolta premi lorda, a fine febbraio pari a 13,9 milioni di euro rispetto a 12,9 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2021, con una profittabilità tecnica in ulteriore miglioramento rispetto al risultato annuale.

L'esercizio 2022, anno di lancio dell'iniziativa, sarà caratterizzato da una crescita importante in termini di premi lordi contabilizzati che ci si attende essere circa 120 milioni di euro al termine dell'esercizio, da rilevanti investimenti in capitale tecnologico (circa 6,7 milioni di euro nel corso del 2022), in capitaleumano (l'organico a fine anno sarà costituito da circa 145 persone) e distributivo (è in fase di ampliamento il network distributivo mediante la conclusione di partnership con gli intermediari del mercato italiano).

Nel corso del 2023, grazie agli investimenti effettuati e al completamento della gamma prodotti gestitida OverX, è attesa un'ulteriore crescita dei premi ed un risultato operativo superiore rispetto al 2021, con l'obiettivo di avviare una politica di distribuzione di dividendi già nel 2024, a valere sull'utile di esercizio 2023.

I principali obiettivi finanziari al 2025 di REVO sono rappresentati da un ROE operativo superiore al 18% e dal mantenimento di un'elevata solidità patrimoniale, con Solvency II ratio mimino tra il 180% e il 200%.

Le principali grandezze di piano al 2025 sono rappresentate da:

premi lordi contabilizzati pari a circa 300 milioni di euro (di cui circa 80 milioni di euro nel ramo cauzioni);

un target di loss ratio di portafoglio di circa il 45%;

un risultato operativo circa tre volte superiore rispetto a quello raggiunto da Elba Assicurazioninel 2021.

*Team *

**Il progetto si basa sulla qualità del team manageriale e della squadra di professionisti che sono stati reclutati in questi mesi, reclutamento che terminerà nei primi mesi del 2023. Va evidenziato il pieno allineamento degli interessi di promotori, top management, key people e talenti con quello dei nostri azionisti. Tale allineamento è garantito non solo da una governance moderna che ruota attorno a un Consiglio di Amministrazione di eccellenza, composto da profili di comprovata esperienza in diversi ambiti e con sei membri indipendenti su sette, ma anche dalla presenza di un piano di incentivazione in azioni (LTIP) che coinvolge circa il 40% del team e di un sistema di incentivazione monetario di breve periodo (MBO) esteso a tutto il personale.

Tecnologia

**Le PMI sono strutturalmente sottoassicurate ed esistono spazi competitivi estremamente interessanti che offrono a REVO la possibilità di crescere rapidamente in un mercato profittevole. Per raggiungere questo obiettivo REVO ha sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria, flessibile, cloud-based, open, denominata OverX, fattore critico di successo nell'attuale contesto competitivo assicurativo, caratterizzato da rigidità e complessità infrastrutturali.

OverX sarà un'arma competitiva che aiuterà REVO a guadagnare rapidamente quote di mercato, configurandosi anche come strumento gestionale per i piccoli intermediari ed interfaccia semplificata per i grandi brokers, con l'obiettivo di agire su tre elementi chiave: prodotti, canali distributivi e processi.

Il sistema consentirà di semplificare i processi di underwriting attraverso la lettura automatizzata delle comunicazioni con l'intermediario, la raccolta e organizzazione delle informazioni necessarie per la val utazione del rischio, anche mediante il ricorso a banche dati esterne nonché la predisposizione dei contratti assicurativi. Tutti questi elementi permetteranno ai nostri underwriters di quotare singoli rischi in tempi estremamente ridotti e con maggiore precisione rispetto al resto del mercato, fornendo ai nostri clienti soluzioni tailor-made.

Soluzioni parametriche

**REVO svilupperà una gamma di prodotti parametrici in grado di rispondere ad esigenze di mercato complementari rispetto a quelle dei prodotti tradizionali. Le soluzioni parametriche saranno semplici nelle condizioni contrattuali e sfrutteranno le più moderne tecnologie, tra cui la blockchain, per garantire certezza dei dati e gestione automatica del processo di liquidazione.

Già a partire dal 2022 saranno rese disponibili le prime coperture in ambito meteo, business interruptioned agro, con ulteriore ampliamento della gamma nel corso del 2023 (catastrofale, mobility e cyber); la tecnologia blockchain rappresenterà un importante acceleratore del business, in grado di garantire una maggiore redditività grazie alla riduzione dei costi di transazione, un'elevata scalabilità e l'erogazione dell'indennizzo tramite servizio in una logica di ecosistema. La flessibilità garantita dal sistema OverXconsentirà di attivare politiche distributive basate sull'omnicanalità, con un'offerta modulare dedicata al mondo delle PMI e al mondo retail.

Specialty lines

**La dimensione del mercato italiano per i prodotti specialty lines è stimata in oltre 1,5 miliardi di euro e risente della strutturale sottoassicurazione delle PMI. REVO intende aumentare la propria presenza completando e arricchendo l'offerta disponibile per questo tipo di clientela, sfruttando allo stesso tempo lo spazio reso disponibile dall' arretramento di alcuni competitors a seguito della Brexit.

La crescita del business specialty si realizzerà tramite l'ampliamento della gamma prodotti, la sofisticazione delle garanzie e lo sviluppo della rete distributiva, che REVO ha intenzione di potenziare ricorrendo non solo all'utilizzo di una MGA proprietaria e all'apertura di nuovi rapporti con broker ed agenzie di compagnie terze ma anche attraverso l'utilizzo di canali e di piattaforme digitali.

Nei modelli di pricing verranno incorporati, qualora tecnicamente fattibile, i fattori ESG che permetteranno una comprensione più approfondita dei rischi per i quali è richiesta la quotazione.Le principali linee strategiche e gli obiettivi finanziari relativi al "Piano Industriale REVO 2022-2025: verso il futuro, verranno presentati alla comunità finanziaria e agli organi di stampa in data odierna, tramite diretta streaming (accesso presso il sito www.revo-spac.com, sezione eventi).

Si ringrazia PWC Italia per l'attività di consulenza attuariale e validazione delle metriche utilizzate per la predisposizione del Piano Industriale, la cui responsabilità rimane comunque esclusivamente del team REVO.

(GD - www.ftaonline.com)