Rialzo deciso martedì per il Ftse Mib future, +2,74% a 21700 punti, nonostante l'incertezza per il destino del governo Draghi (la maggioranza degli osservatori punta comunque sul suo proseguimento). L'andamento delle trimestrali Usa, in particolare di quelle bancarie, permette di speare che alla fine una recessione non ci sarà e che le politiche di contenimento dei costi permetteranno di mantenere alta la redditività delle aziende. Per adesso comunque la strada da fare da parte del Ftse Mib future per segnalare l'avvio di un uptrend è lunga, il primo passo sarà quello di superare a 22340 la media mobile esponenziale a 50 giorni, poi a 23260 quella a 100 giorni e il 38,2% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio. Nel breve termine prima resistenza a 21900. Discese fino a 21330 potrebbero essere compatibili con una successiva evoluzione al rialzo, sotto quei livelli probabile il ritorno sul minimo di luglio a 20030.

