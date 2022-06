Ribasso deciso ieri per il Ftse Mib future.

di Financial Trend Analysis

Ribasso deciso ieri per il Ftse Mib future. Il future scandenza giugno ha ceduto giovedì il 3,95% a 21575 euro (oscillazione tra 21530 e 22580), quello con scadenza settembre ha invece perso il 3,60% a 21480 punti (range 21435-22400). La chiusura di seduta è la più bassa dal 27 gennaio 2021. I minimi di giornata restano invece al di sopra dei minimi del 14 giugno a 21610, e di quelli del 7 marzo, a 21065, supporto critico anche in ottica di medio periodo in quanto coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Se area 21065 dovesse cedere diverrebbe probabile il proseguimento del ribasso verso il gradino successivo della scala dei ritracciamenti di Fibonacci, quello del 61,8%, posto a 19400 circa. Dalla tenuta di 21060 e dalla rottura di area 22100 potrebbe scaturire un nuovo rimbalzo, a correzione della discesa subita dal picco di fine maggio. Resistenze possibili a 22900 e a 23550.

(AM - www.ftaonline.com)