Moderna scambia in rally di oltre l'8% in pre-market (la seduta di martedì al Nasdaq si era già chiusa con un netto rialzo del 3,14%), dopo che la biotech del Massachusetts ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti triplicati da 1,22 a 3,66 miliardi di dollari.