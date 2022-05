Seduta orribile per il retail Usa ma non per tutti.

Seduta orribile per il retail Usa ma non per tutti. Tjx Companies ha infatti chiuso con rimbalzo del 7,14% mercoledì al Nyse, segnando la migliore performance di un S&P 500 che ha visto cinque dei dieci peggiori titoli arrivare proprio dalla grande distribuzione (al traino del tracollo del 24,93% di Target) e anche Walmart perdere il 6,79% a fine giornata. Il retailer del Massachusetts ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti in crescita da 533,9 milioni di dollari, pari a 44 centesimi per azione, a 587,5 milioni, e 49 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato a 68 centesimi, contro i 60 centesimi del consensus di Reuters. L'operatore della catena Tj Maxx (ma anche di quelle a marchio Marshalls, HomeGoods, HomeSense e Sierra) ha registrato anche un progresso dei ricavi da 10,09 a 11,41 miliardi, in questo caso però sotto agli 11,59 miliardi stimati dagli analisti.

(RR - www.ftaonline.com)