Rimbalzo per il future Eurostoxx 50 questa mattina. Il future, in scia a quanto avvenuto ieri sul mercato USA, dove dopo un inizio in calo i principali indici hanno chiuso con rilevanti rialzi, questa mattina guadagna l'1,2% circa a 3730 punti. Il minimo a 3665 punti della candela giornaliera di ieri, un "dragonfly doji" rialzista, si appoggia sul 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo, un supporto molto rilevante che per adesso quindi ha tenuto. Sopra 3780, media mobile esponenziale a 20 giorni, il future potrebbe tentare un nuovo test della resistenza critica di 3900, 50% di ritracciamento del ribasso dal top di novembre e linea che unisce i minimi del 20 dicembre e del 24 gennaio, base (neckline) del testa spalle di continuazione disegnato dal top dell'8 dicembre. Solo oltre area 3900 verrebbe inviato un segnale di forza duraturo da parte del future, fino a quel momento il rischio di vedere riprendere il ribasso in atto dal massimo di gennaio resterà elevato. Sotto area 3700 atteso un nuovo test dei minimi di ieri a 3665, in caso di violazione anche di quei livelli target a 3590, poi sui minimi di marzo a 3380 punti.

