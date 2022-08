Continua la risalita di Leonardo dopo il tonfo della scorsa settimana che aveva causato perdite nell'ordine del 7%. Anche oggi Leonardo, con un guadagno del 2,4% registra i risultati migliori tra tutte le società quotate a piazza affari presso l'indice Ftse Mib che, nel computo generale, all'apertura dei mercati del 2 agosto, ha registrato un calo dello 0,6%.

Le azioni di Leonardo

Dopo il tracollo di qualche giorno fa, causato principalmente dalla presentazione dei conti di fine trimestre, negli ultimi giorni le azioni di Leonardo hanno cominciato la loro lenta risalita, toccando nella mattina del 2 agosto il valore massimo di 9,576 euro per azioni, per poi assestarsi a circa 9,49€.

A dare supporto alle azioni di Leonardo, i suoi contratti con la statunitense Boeing, la cui poderosa crescita trascina in positivo, anche se in modo marginale, i vari fornitori. Boeing, quotata a Wall Street presso il NYSE, ha registrato, negli ultimi giorni, importanti guadagni nell'ordine del 6%, portando il valore delle sue azioni a 15€ nella giornata di ieri.

Leonardo è legata a Boeing in qualità di fornitore di segmenti per fusoliere di grandi dimensioni, più precisamente è il principale fornitore di fusoliere per i B787, forniture che, negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, si sono ridotte passando da una media di 14 pezzi al mese nel 2020 ad appena 2 al mese nell'ultimo trimestre, tuttavia, la previsione di un nuovo incremento nelle forniture previste per i prossimi mesi, ha riportato l'attenzione sulle azioni di Leonardo.

A spingere verso l'alto il valore delle azioni di Leonardo non solo i contratti di fornitura con la Boeing, ma anche i risvolti economici e finanziari di alcune controllate, in particolare la controllata Drs che in questi giorni, grazie alla vendita del Global Enterprise Solutions (Ges) alla Ses, confermata nella giornata di ieri, per un importo complessivo di 450 milioni di dollari, ha fornito alla società un afflusso di capitali sufficiente a stabilizzare i conti, rendendo l'intero gruppo più appetibile agli occhi degli investitori.

Secondo quanto riportato da Equita, la banca di investimenti che ha seguito la trattativa, il buy di GES alla SES è stato in linea con le attese.