Risanamento S.P.A. rende noto che - con riferimento al Project Development Agreement sottoscritto in data 1° novembre 2017 tra Risanamento e le controllate MSG e MSG Residenze S.r.l. da una parte e Lendlease MSG North S.r.l. e Lendlease Europe Holdings Limited ("Lendlease") dall'altra per lo sviluppo della più ampia parte dell'iniziativa Milano Santa Giulia (e sue successive modificazioni) – in data 31 maggio 2022 Lendlease ha esercitato nei termini il diritto, contrattualmente previsto, di prorogare, per il periodo dal 31 maggio 2022 (cfr. comunicato 31 marzo 2022) al 31 luglio 2022, il termine relativo all'avveramento delle condizioni sospensive concernenti (i) la variante al Masterplan e (ii) il term-sheet vincolante relativo al finanziamento delle opere di bonifiche e delle opere infrastrutturali.

