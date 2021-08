[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il Consiglio di Amministrazione della Risanamento, tenutosi il giorno 30 luglio 2021 sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 che evidenzia i seguenti principali dati consolidati:

|€/000 | 31-dic-20 |30-giu-21|30-giu-20|

|Ricavi |38 |339 |360 |

|Variazione delle rimanenze |981|240 |4.296 |

|Altri proventi |162 |2.420 |2.462 |

|Valore della produzione |1.181 |2.999 |7.118 |

|Risultato operativo ante ammortamenti, plus/minus. e ripristini/svalutaz.di att.non corrent |(6.890) |(7.892) |(12.365) |

|Risultato Operativo |(7.847) |(8.839) |(14.257) |

|Risultato derivante dalle attività in funzionamento |(11.860) |(14.305) |(25.807) |

|Utile (perdita) netto da attività destinate alla vendita |0 |0 |0 |

|Risultato Netto |(11.860) |(14.305) |(25.807) |

|€/000 |30-giu-21 |31-dic-20 |30-giu-20 |

|Patrimonio immobiliare (valore a bilancio) |647.264 |646.300 |642.227 |

|Patrimonio Netto |108.834 |120.694 |132.196 |

|Posizione Finanziaria Netta |(485.617) |(472.753) |(466.165) |

|Totale passività |609.810 |599.257 |591.244|

Il risultato consolidato al 30 giugno 2021, espone una perdita di 11,9 milioni di euro in riduzione rispetto a quanto registrato nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente (risultato netto negativo di 14,3 milioni di euro).

Si ricorda che il dato dello scorso periodo aveva recepito gli stanziamenti a fondo rischi non ricorrenti, il principale dei quali - per un valore di 2,5 €/mil - correlato alla sottoscrizione in data 16 luglio 2020 della proposta di adesione della controllata Immobiliare Cascina Rubina Srl con l'Agenzia delle Entrate.

Il patrimonio netto si attesta a 108,8 milioni di euro contro i 120,7 milioni di euro del 31 dicembre 2020 e i 132,2 milioni di euro al 30 giugno 2020 mentre la posizione finanziaria netta pari a circa 485,6 milioni di euro (negativa) si raffronta con quanto rilevato al 31 dicembre 2020 (472,8 milioni di euro negativi) e al 30 giugno 2020 (466,2 milioni di euro negativi).

Con riferimento alla iniziativa immobiliare Milano Santa Giulia, il secondo trimestre 2021 ha visto il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale e tanto atteso dell'approvazione definitiva del procedimento di variante urbanistica del Piano Integrato di Intervento (PII).

Infatti, in data 17 maggio 2021 Regione Lombardia e Comune di Milano, unitamente ai Proponenti Milano Santa Giulia spa ed Esselunga spa, hanno sottoscritto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Montecity – Rogoredo.

Lo stesso è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Milano (delibera n. 42) in data 27 maggio ed è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso l'8 giugno e pubblicato sul BURL del 17 giugno 2021; ai sensi della procedura questa pubblicazione costituisce l'atto di approvazione definitivo della Variante urbanistica del PII.

Con riferimento al PAUR (Procedimento Autorizzativo Unico Regionale) l'11 giugno si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva in cui è stata pronunciata la compatibilità ambientale della Variante ed è stata determinata l'emissione del Decreto (così come risulta dal verbale pubblicato in data 5 luglio 2021) che la Regione Lombardia ha emesso in data 12 luglio 2021.

Per quanto concerne l'evoluzione prevedibile della gestione, in attuazione delle linee guida strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, si conferma che l'attività di Risanamento S.p.A. e del Gruppo per i prossimi mesi, in continuità con il precedente esercizio, sarà rivolta alla valorizzazione delle proprietà di immobili "trading" presenti in portafoglio e si focalizzerà principalmente nello sviluppo della iniziativa immobiliare di Milano Santa Giulia.

A tal riguardo risultano prioritarie le attività connesse alla esecuzione degli accordi sottoscritti in data 1° novembre 2017 con Lendlease (in corso di rivisitazione) con particolare riguardo alle tematiche che attengono all'avveramento delle condizioni sospensive.

Nello specifico a valle della approvazione della variante da parte del Comune di Milano ed in attesa della sottoscrizione della relativa Convezione Urbanistica, sotto il profilo operativo sono state avviate le attività di Bonifica delle aree nonché le attività propedeutiche alla predisposizione delle gare d'appalto per le opere di urbanizzazione necessarie per l'apertura dell'Arena.

Considerato che allo stato la principale fonte di reddito prospettica risulta essere l'iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia – come peraltro confermato dagli accordi sottoscritti con Lendlease - è verosimile che i risultati economici consolidati dovranno essere valutati in un'ottica di medio/lungo periodo in quanto gli investimenti sostenuti sono destinati a dar luogo a ritorni non immediati in termini sia economici che finanziari e ciò a discapito dei primi esercizi ed in particolare del 2021 che, in assenza di effetti generati da eventi straordinari e/o da eventuali cessioni, potrà risultare di segno negativo ma in riduzione rispetto al dato evidenziato nell'esercizio 2020.

