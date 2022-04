Rite Aid ha toccato un rimbalzo del 38,5% in intraday a Wall Street, dopo che il New York Post ha riportato che il retailer farmaceutico della Pennsylvania a inizio mese aveva respinto un'offerta d'acquisto che lo valutava oltre 800 milioni di dollari.

Rite Aid ha toccato un rimbalzo del 38,5% in intraday a Wall Street, dopo che il New York Post ha riportato che il retailer farmaceutico della Pennsylvania a inizio mese aveva respinto un'offerta d'acquisto che lo valutava oltre 800 milioni di dollari. Il private equity Spear Point Capital Management aveva messo sul piatto 14,60 dollari per azione, pari a un premio del 56% rispetto alla chiusura del titolo lo scorso 30 marzo. Dopo il rifiuto di Rite Aid, Spear Point ha dichiarato al New York Post che potrebbe lanciare un'Opa ostile. Rite Aid ha chiuso la seduta di mercoledì al Nyse in rally del 10,81% a 8,20 dollari di valore, per una capitalizzazione di meno di 460 milioni.

(RR - www.ftaonline.com)