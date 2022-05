Rivian Automotive conferma l'outlook sulla produzione del 2022 e va in rally al Nasdaq. La rivale di Tesla ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette rimbalzate da 414 milioni a 1,6 miliardi. Su base rettificata l'azienda californiana ha perso 1,43 dollari per azione, contro gli 1,49 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi Rivian ha prodotto 2.553 veicoli e ne ha consegnati 1.227 per 95 milioni di ricavi, contro i 133 milioni stimati dagli analisti. La start-up, che ha iniziato a produrre i suoi truck elettrici solo lo scorso autunno, ha sottolineato che i problemi di supply chain continueranno a frenare l'attività ma ha comunque confermato la guidance per un output intorno a 25.000 veicoli nell'anno. Sulla notizia il titolo ha toccato un rally del 6% in after market. La seduta di mercoledì si era però chiusa con un tracollo del 9,61% (Rivian si è deprezzata di circa l'80% da inizio 2022), dopo che Ford Motor ha annunciato la vendita di quote per un incasso di 214 milioni (domenica era scaduto il loc-up sull'investimento). Ford, che a causa della minusvalenza registrata sulla partecipazione ha chiuso in rosso per 3,1 miliardi di dollari l'ultimo trimestre, con una quota del 10,5% rimane comunque il quarto maggiore azionista di Rivian.

