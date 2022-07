Rivian Automotive ha chiuso in rally del 4,25% giovedì al Nasdaq, dopo che Amazon.com ha lanciato i primi van elettrici per le consegne dell'ultimo miglio prodotti su misura per il colosso dell'e-commerce dall'azienda californiana. I primi veicoli sono sbarcati in diverse città Usa, tra cui Baltimora e Chicago. Amazon ha ordinato 100.000 furgoni di Rivian con consegne fino al 2030 ma punta ad averne già 10.000 in strada nel 2022. Il gruppo di Seattle ha spiegato di avere iniziato a testare i van di Rivian dall'anno scorso, utilizzandoli finora per consegnare più di 430.000 pacchi e percorrendo oltre 90.000 miglia.

(RR - www.ftaonline.com)