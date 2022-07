Rivian Automotive ha toccato un rally del 4% in premarket al Nasdaq, dopo che la rivale di Tesla ha comunicato i dati relativi alle vendite e alla produzione per il secondo trimestre in linea con la guidance della società.

Rivian Automotive ha toccato un rally del 4% in premarket al Nasdaq, dopo che la rivale di Tesla ha comunicato i dati relativi alle vendite e alla produzione per il secondo trimestre in linea con la guidance della società. Rivian ha consegnato 4.467 dei suoi truck elettrici nei tre mesi e ne ha prodotti 4.401 nell'impianto di Normal, in Illinois. Rivian ha confermato di essere in linea con il target di 25.000 veicoli prodotti nell'intero esercizio.

