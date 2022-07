Rolls-Royce Holdings ha annunciato che testerà motori per aereo a idrogeno insieme a easyJet. Obiettivo di H2Zero, questo il nome dell'iniziativa, "è dimostrare che l'idrogeno ha il potenziale per alimentare una gamma di aeromobili dalla metà degli Anni 30 in poi", ha dichiarato il gruppo britannico dell'aerospaziale. "La tecnologia che sta emergendo ha il potenziale per alimentare aeromobili delle dimensioni di quelli di easyJet, motivo per cui faremo anche un investimento multimilionario in questo programma", ha sottolineato Johan Lundgren, chief executive del vettore low-cost. Rolls-Royce aveva chiuso in rialzo dell'1,80% martedì a Londra, contro il progresso del 2,85% di easyJet e il guadagno dell'1,01% del Ftse 100.

