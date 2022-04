Ford Motor ha comunicato per il primo trimestre un rosso di 3,1 miliardi di dollari, pari a 78 centesimi per azione, contro profitti per 3,3 miliardi, e 81 centesimi, del pari periodo del precedente esercizio.

Ford Motor ha comunicato per il primo trimestre un rosso di 3,1 miliardi di dollari, pari a 78 centesimi per azione, contro profitti per 3,3 miliardi, e 81 centesimi, del pari periodo del precedente esercizio. Le perdite sono state causate dalla minusvalenza maturata sull'investimento in Rivian Automotive. Su base rettificata l'eps si è attestato a 38 centesimi, a fronte di ricavi in declino da 36,2 a 34,5 miliardi di dollari. Il consensus di FactSet era per 37 centesimi e 34,5 miliardi di dollari rispettivamente. Ford, che ha sottolineato quanto la solida domanda continui a essere ostacolata dai problemi alla supply chain, aveva toccato un rialzo superiore al 2% in after market, dopo avere chiuso in progresso dello 0,95% mercoledì al Nyse.

