di Financial Trend Analysis

Secondo quanto reso noto dalla Rosstat, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, in maggio la produzione industriale ha registrato in Russia un declino dell'1,7% annuo, in lieve peggioramento rispetto alla precedente flessione dell'1,6% (3,0% il progresso di marzo) e il calo dell'1,0% del consensus.