La Banca di Russia abbassa i tassi d'interesse dal 17,00% al 14% dopo averli già ridotti di 300 punti base meno di venti giorni fa. In precedenza li aveva aumentati dal 9,50% al 20,00% a fine febbraio, a due settimane dal precedente incremento di 100 punti base (complessivamente nel 2020 li aveva alzati di 425 punti). La decisione era attesa ma è andata oltre le aspettative: la maggioranza degli economisti che componevano il consensus di Bloomberg aveva previsto un taglio di 200 e non 300 punti base. L'inflazione ha toccato in Russia il 16,7% annuo in marzo e secondo l'istituto centrale di Mosca potrebbe raggiungere anche il 23% quest'anno. (RR - www.ftaonline.com)

