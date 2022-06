La Banca di Russia abbassa i tassi d'interesse dall'11,00% al 9,50% dopo averli già ridotti di 300 punti base in due occasioni in aprile e nel meeting straordinario di fine maggio.

La Banca di Russia abbassa i tassi d'interesse dall'11,00% al 9,50% dopo averli già ridotti di 300 punti base in due occasioni in aprile e nel meeting straordinario di fine maggio. In precedenza li aveva aumentati dal 9,50% al 20,00% a fine febbraio. La decisione era attesa ma è andata oltre le aspettative: la maggioranza degli economisti che componevano il consensus di Reuters aveva infatti previsto un taglio di 100 e non di 150 punti base. "Il contesto esterno resta difficile per l'economia russa e limita notevolmente l'attività economica. Allo stesso tempo l'inflazione sta rallentando più rapidamente e il calo dell'attività economica è di entità inferiore rispetto a quanto previsto dalla Banca di Russia in aprile", ha comunicato l'istituto.

(RR - www.ftaonline.com)