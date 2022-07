di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dalla Rosstat, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, in giugno il tasso d'inflazione si è attestato in Russia al 15,9% annuo, in ulteriore calo rispetto al 17,1% di maggio (e al 17,8% di aprile, quando aveva toccato i massimi dal 19,0% del gennaio 2002).