Secondo quanto comunicato dalla Rosstat, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, in maggio i prezzi alla produzione sono saliti in Russia del 19,3% annuo, in rallentamento rispetto al precedente rimbalzo del 31,5% (26,7% in marzo) ma nel ventesimo mese consecutivo d'espansione. Su base mensile l'indice è però crollato del 6,9% contro la crescita del 6,3% di aprile (5,9% in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)