Secondo quanto comunicato dalla Rosstat, l'agenzia ufficiale di statistica di Mosca, in maggio le vendite al dettaglio sono crollate in Russia del 10,1% annuo, in lieve peggioramento rispetto alla flessione del 9,8% della lettura finale di aprile (2,2% il progresso di marzo), quando era stata registrata la prima contrazione dopo una striscia d'espansione durata dodici mesi.