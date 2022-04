Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 37 minuti fa Russia: Pil in progresso dell'1,6% annuo in mese di febbraio Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal ministero per lo Sviluppo economico di Mosca, nel mese di febbraio il Pil della Russia ha registrato un progresso dell'1,6% annuo, in netta frenata rispetto al 6,6% di gennaio (4,3% in dicembre) ma comunque nella dodicesima espansione consecutiva per l'economia russa dopo una striscia di dieci mesi in contrazione. Condividi su Facebook + Twitter

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.