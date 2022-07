La settimana dell'S&P 500 si è conclusa senza particolari squilli, in pratica con un nulla di fatto (-0,08%), ma si è comunque trattato di un'ottava positiva che va in archivio con un progresso dell'1,9% grazie al quale l'indice americano si è riavvicinato ai massimi della settimana precedente in area 3950.

La settimana dell'S&P 500 si è conclusa senza particolari squilli, in pratica con un nulla di fatto (-0,08%), ma si è comunque trattato di un'ottava positiva che va in archivio con un progresso dell'1,9% grazie al quale l'indice americano si è riavvicinato ai massimi della settimana precedente in area 3950. E' questo il prossimo ostacolo che i prezzi dovranno fronteggiare nel breve termine per cercare di dare continuità al recupero e puntare al ritorno in area 4050/4070 dove transita la linea che scende dai top del 29 marzo a quota 4637. Target intermedio lungo tale percorso a 4017 gap down del 10 giugno. Sul front supporti va monitorata la linea che guida il recupero dai bottom di giugno ora a 3800 circa. La sua violazione implicherebbe un indebolimento pericoloso della tendenza rialzista, preludio al test a 3740, baluardo la cui violazione aprirebbe al ritorno in massa dei venditori per il target a 3600 circa.

