Marginale progresso al termine della seduta di ieri per l'S&P 500 (+0,36%) che ha chiuso gli scambi a quota 3845. Il quadro grafico resta sostanzialmente immutato, il rialzo infatti non ha apportato modifiche sostanziali ad uno scenario che resta incerto. Il ritorno in area 3850 rappresenta comunque un aspetto interessante, poichè ripropone l'indice nei dintorni del livello che segna l'avvio convenzionale di un "bear market", ovvero quello che dista il 20% dai massimi di inizio anno a 4819 punti, una percentuale che per convenzione viene considerata rilevante per determinare il sentiment di fondo del mercato. Se ora i prezzi riuscissero ad oltrepassare anche quota 3850 verrebbe posto un altro mattone in favore del ritorno sui recenti top di giugno in area 3945. Sotto 3740 invece via libera verso il target a 3650.

(AC)