Seduta negativa quella di ieri per l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,3% attestandosi a quota 3790. Il ribasso non ha però modificato l'impostazione grafica dell'indice ed anzi, la reazione vista successivamente al test ei minimi a quota 3721, ovvero sotto al supporto orizzontale posizionati a quota 3740, lascia intravedere la possibilità di un recupero più ampio nella giornata odierna. La permanenza oltre 3740 appare strategica per tenere viva l'ipotesi rialzista. I prezzi dovranno poi spingersi oltre 3800 per generare un primo segnale che in caso di superamento di area 3830 introdurrebbe un allungo più corposo verso 3900/3920 circa. Sotto 3740 invece primo obiettivo a 3707 poi via libera verso i bottom di giugno a 3636.

(AC)