S&P 500 in pressing contro i primi ostacoli. L'indice americano ha terminato gli scambi mercoledì con un calo dello 0,06%, a quota 4459,45, a ridosso del picco del 12 aprile a 4471 circa. Le quotazioni hanno ricoperto il gap dell'11 aprile a 4474 punti senza però dimostrare la giusta motivazione per superare l'ostacolo. Per inviare segnali di forza convincenti, i prezzi dovranno stabilizzarsi oltre area 4500/4520 e puntare a obiettivi a 4600 e 4637 punti, massimo di fine marzo. punti. Senza la rottura di area 4500 aumenterebbe invece il rischio di una estensione della correzione in atto dai top di marzo, un timore che verrebbe confermato nel caso in cui i prezzi dovessero piombare definitivamente sotto area 4371, cui seguirebbe il test di area 4320 circa e più sotto di 4260 punti circa, trend line che sale dai minimi di fine febbraio. Discese sotto questo limite minaccerebbero la struttura rialzista di medio lungo termine, ampliando la correzione almeno verso area 4114. (CC )

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.