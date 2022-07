L'S&P 500 si rianima nel finale e chiude la prima seduta della settimana (lunedì l'indice è rimasto chiuso per la festa dell'Independence Day) a quota 3831, addirittura in territorio positivo (+0,16%), dopo essere stato a lungo sotto la parità. Il test del supporto a 3740 circa, dove si sono registrati i minimi di settimana scorsa, ha rilanciato l'indice che è riuscito a risalire oltre quota 3800, allentando così le tensioni. E' la terza volta dal 23 giugno che area 3740 riesce a frenare la caduta dei corsi tenendo viva la possibilità di un rimbalzo più corposo. Il ritorno oltre 3800 ha poi un altro importante significato, ovvero quello di non confermare del tutto il "bear market": sotto area 3800 l'indice si allontana dai massimi di inizio anno a 4819 punti per più del 20%, una percentuale che per convenzione viene considerata rilevante per determinare il sentiment di fondo del mercato. Se ora i prezzi si confermassero oltre 3830 verrebbe posto un altro mattone in favore del ritorno sui recenti top in area 3945. Sotto 3740 invece via libera verso il target a 3650.

(AC)