L'S&P 500 travolge i primi supporti e affonda su un riferimento strategico, terminando l'ottava a 4271,78 punti (-2,77%). Dopo aver fallito il ritorno sopra i 4500 punti, nella seduta di venerdì l'indice americano ha violato la base a 4370 punti circa, accelerando prepotentemente al ribasso fino a 4267 punti per il test della trend line tracciata dai minimi di fine febbraio. Se anche questo baluardo dovesse saltare aumenterebbe il rischio di estensione della correzione partita a inizio anno verso target negativi in prima battuta a 4114 punti, minimi di febbraio, e con ogni probabilità più in basso fino a quota 4020 per la chiusura del gap lasciato aperto il 5 aprile 2021. Discorso diverso nel caso di tenuta di area 4270 e di perentorio ritorno sopra i 4400 punti. Solo il superamento di 4513 punti potrebbe però ribaltare le prospettive, al momento orientate al ribasso, favorendo un allungo verso 4590 e 4637 punti. (CC - www.ftaonline.com)

