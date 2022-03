Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA di S&P Global Ratings, ha così analizzato le prospettive per il prossimo meeting della BCE di questo giovedì.

"C'è un alto grado di incertezza per quanto riguarda le previsioni economiche, e in questa fase crediamo che il conflitto in Ucraina potrebbe ridurre la crescita dell'Eurozona di 1,2 punti di PIL. Guardando ai canali del commercio, delle importazioni di energia e ai livelli di fiducia, ci aspettiamo che la Germania e l'Italia siano un po' più colpite della Spagna o della Francia.

Salvo ulteriori escalation, il nuovo shock non dovrebbe impedire all'economia europea di crescere del 3,2% quest'anno, al di sopra del suo potenziale. Questo è dovuto principalmente al fatto che l'economia si è ripresa rapidamente dal COVID, con l'occupazione che ha raggiunto massimi storici, e al fatto che i grandi risparmi in eccesso accumulati dalle famiglie e dalle imprese durante la pandemia forniscono un buon buffer di fronte agli shock. Inoltre, lo stimolo fiscale, seppur in declino, è ancora in corso.

La politica fiscale si sta adoperando per mitigare lo shock dell'aumento dei prezzi dell'energia e la BCE non ha quindi motivo di allontanarsi dal processo di normalizzazione della propria politica monetaria iniziato a dicembre.

Al contrario, un'ulteriore normalizzazione della politica monetaria potrebbe aiutare l'euro a riapprezzarsi, attutendo l'impatto inflazionistico dell'energia importata. Detto questo, la flessibilità e le decisioni equilibrate saranno cruciali per mantenere buone condizioni di finanziamento.

Gli acquisti netti di obbligazioni nell'ambito del PEPP potrebbero essere sospesi il mese prossimo come previsto e potrebbe essere comunicato un programma per la fine degli acquisti netti nell'ambito dell'APP.

Poiché le pressioni del mercato del lavoro sull'inflazione di base si mantengono contenute, la BCE non ha ancora fretta di alzare i tassi. Non ci aspettiamo il primo rialzo dei tassi prima di dicembre, compatibilmente con gli sviluppi del conflitto".

