S&P100, 10 titoli in cerca di rimbalzo. Il forte calo dello S&P100 visto nelle ultime sedute ha comportato la discesa in ipervenduto sul grafico di 10 titoli del paniere creando quindi i presupposti per un rimbalzo. Analizziamo Boeing, Costco, Procter & Gamble, Target, WalMart. Per la versione del video riservata agli utenti https://www.patreon.com/Ftaonline analisi di Berkshire B, General Dynamic, Tesla, Union Pacific e Walt Disney. https://www.youtube.com/watch?v=fAIfT9Q99S8

(AM - www.ftaonline.com)