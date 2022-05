Lo S&P500 ha perso ieri il 4,04%, la peggiore seduta dall'11 giugno 2020. A pesare sull'indice sono stati alcuni risultati dei giganti della grande distribuzione come Target (l'aumento dell'inflazione condiziona la redditività, previsioni di un margine operativo al 6% invece dell'8%), che ha perso il 24,93%, e Wal Mart, che ha perso il 6,79% mercoledì dopo il calo dell'11,38% del giorno prima, peggiore performance giornaliera dal 1987. Male anche titoli come Dollar Tree (-14,42%) e Dollar General (-11,11%). I mercati ondeggiano tra il timore di una recessione, causata non solo dall'inflazione ma anche dai colli di bottiglia della supply chain, e la speranza che la Fed riesca a riportare sotto controllo i prezzi senza causare una vera recessione. Con i minimi di mercoledì a 3912 lo S&P500 è tornato sulla base del canale disegnato dal top di gennaio. Un rimbalzo sarebbe credibile solo oltre i 4000 punti, in quel caso atteso nuovo test a 4070 circa della linea che scende dal top di marzo. Sotto area 3900 verrebbe inviato un segnale di debolezza grave, che potrebbe anticipare ulteriori cali di 600 punti (ampiezza del canale).

(AM)