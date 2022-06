S&P500 il ribasso frena. Lo S&P500 ha ceduto martedì lo 0,38% a 3735 punti dopo avere oscillato tra 3706 e 3778 punti. I minimi di quota 3706 sono inferiori a quelli del giorno prima, a 3734, ma superiori a quelli del 29 gennaio 2021, a 3694 punti. I tre saldi di seduta precedenti a quello di martedì sono stati, dal più recente, -3,88%, -2,91% e -2,38%, è evidente quindi che nell'ultima seduta in ribasso a perso forza. Tutto da verificare se questo rallentamento sia l'anticamera di un rimbalzo oppure se sia solo una pausa per prendere fiato prima di riprendere la corsa. Un primo indizio in favore della prima ipotesi verrebbe con il superamento di area 3785, 50% di ritracciamento della candela ribassista del 13 giugno. In quel caso possibile un tentativo di ricopertura del gap lasciato lunedì in avvio con lato alto a 3900. Sotto area 3700 invece primo supporto a 3646, massimo del 9 novembre 2020, poi a 3510.

(AM)