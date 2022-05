S&P500 in calo dello 0,81% martedì. L'indice ha oscillato tra 3.875,13 e 3.955,68. L'economia Usa rallenta. Il PMI di S&P Global relativo al manifatturiero passa a 57,5 punti da 59,2. Il PMI dei servizi è in calo a 53,5 punti da 55,6 (attese 55,2). Anche l'indice della Fed di Richmond è sceso ai minimi da maggio del 2020, a -9 dal +14 di aprile e con un consensus di 10. In rallentamento anche il mercato delle case, ad aprile le nuove costruzioni vendute sono state 591mila, 160mila in meno delle attese. Il calo sequenziale è stato del -17%, il peggiore risultato dal 2013. L'indice S&P500 resta tuttavia al di sopra della base del canale ribassista disegnato dal massimo di gennaio, linea che passa a 3920 e che resta al centro dell'azione dei prezzi ormai dal 10 maggio. Per adesso resta intatta la speranza che dalla base del canale si sviluppi una reazione, una conferma in questo senso verrebbe al di sopra di 3983, dove passa la media esponenziale a 10 giorni. In quel caso il primo target sarebbe a 4091, top del 17 maggio. Sotto 3920 atteso invece il test del minimo del 20 maggio a 3810, sul 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, supporto critico anche di medio periodo.

(AM)