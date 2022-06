S&P500 in "bear market". L'indice S&P500 quota al momento 3778 punti circa, in calo del 3,15%. A 3855 punti c'era un'importante linea di demarcazione, il 20% di distanza dai massimi di gennaio a 4819 punti. Per convenzione il passaggio al di sotto del 20% di distanza dai massimi fa entrare un indice in una condizione di "bear market", di mercato ribassista. La differenza principare tra questa condizione del trend e quella rialzista è che nella prima i rialzi sono visti come un'occasione per liquidare posizioni attive ed aprirne eventualmente di "short", volte quindi a guadagnare con la discesa, nella seconda invece le fasi di ripiegamento sono viste come un'occasione di acquisto. Ecco quindi che dei rimbalzi di ampiezza apprezzabile come quelli visti dai minimi di fine febbraio o del 20 maggio potrebbero non realizzarsi più per un po' di tempo.

