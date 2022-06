S&P500 penalizzato dai dati macro. Lo S&P500 ha subito un calo nell'ultima seduta dell'ottava scendendo fino in area 4100 per poi reagire ma rimanendo al di sotto della chiusura di giovedì a 4177. A mettere sotto tensione i prezzi è stato il dato sul mercato del lavoro, che ha visto una crescita di 390mila occupati a maggio nei settori non agricoli con attese di 325mila (ma con un dato di aprile di 436mila). Nel settore privato sono stati aggiunti 333mila posti di lavoro contro i 325mila attesi (405mila ad aprile). In aumento dello 0,3% su mese le retribuzioni medie orarie (+5,2% su anno). Con questa situazione del mercato del lavoro difficilmente la Fed diventerà più morbida con i rialzi dei tassi, che restano attesi verso il 3% a fine anno. In caso di discese sotto area 4075 lo S&P500 rischierebbe di tornare a testare la base del canale ribassista disegnato dal top di gennaio, passante a 3895, vicino al 38,2% retracement del rialzo da marzo 2020. Solo oltre 4200, mediana del canale, diverrebbe probabile il test del lato alto, passante a 4490 circa.

(AM - www.ftaonline.com)