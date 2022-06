S&P500 poco mosso mercoledì. Lo S&P500 termina la seduta di mercoledì a 3819 punti, in calo dello 0,07%. I prezzi hanno oscillato tra 3799 e 3836. A 3803 punti si colloca la base del gap del 24 giugno, supporto che quindi ha sostanzialmente tenuto. Tutti si stanno interrogando se il rialzo del 24 giugno sia stato solo un "bear market rally", quindi un rialzo temporaneo, o se possa essere invece l'inizio di qualche cosa di più corposo. Il grafico non fornisce risposte certe, è tuttavia possibile notare che i prezzi rimangono al di sopra, anche se solo marginalmente, del minimo del 20 maggio a 3810 punti, continuando quindi a giocare con quel -20% di distanza dai massimi di inizio anno, percentuale oltre la quale verrebbe ufficializzato il bear market. Per adesso gli investitori non sono ancora sicuri se procedere con il ribasso o meno, e già questa, dato il contesto generale (inflazione, tassi, guerra), è una buona notizia. Sotto area 3800 atteso il test di 3708, gap del 21 giugno, sopra 3865 resistenze a 3945, poi a 4017, gap del 10 giugno.

(AM)