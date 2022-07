S&P500 "flat" in avvio di ottava. Lo S&P500 archivia la seduta di lunedì con un +0,13% a 3967 punti. I prezzi hanno oscillato in un intervallo ridotto, tra 3943 e 3975. I massimi di venerdì a 4012 punti non sono quindi stati superati: in quell'area si colloca una resistenza rilevante, il 38,2% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal top di fine marzo, coincidente con il lato alto del gap ribassista del 10 giugno, da superare per potere sperare in una estensione del rimbalzo visto dai minimi di giugno almeno fino al livello di ritracciamento successivo, quello del 50%, a 4140 punti. Sotto area 3935/40 rischio di cali verso la trend line ribassista disegnata dal top di fine marzo, superata al rialzo il 19 luglio e ora passante a 3860 punti circa.

