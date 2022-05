S&P500, prosegue il rimbalzo. Lo S&P500 è salito dell'1,86% lunedì a 3.973,75 punti. I prezzi hanno oscillato tra 3909 e 3982. La candela giornaliera di venerdì è un "hammer", con minimo a 3810 punti, millimetricamente coincidente con il 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Molto spesso il 38,2% di ritracciamento, percentuale di Fibonacci, è il punto di arrivo di una correzione complessa. Da quel supporto si sviluppano reazioni che ritracciano tra 1/3 e i 2/3 del movimento precedente, poi la discesa riprende per arrivare fino al 50% di ritracciamento (in area 3500). La reazione delle ultime ore si è quindi attivata da un forte supporto e potrebbe anche dimostrarsi duratura e arrivare ad interessare almeno area 4250, se non 4500. Conferme in questo senso oltre il massimo del 17 maggio a 4091 punti. Sotto area 3900 rischio invece di un nuovo test di area 3810. Supporto successivo a 3725 circa.

