La fiducia e la spesa dei consumatori iniziano però a indebolirsi, a causa del rallentamento della crescita economica, della maggiore incertezza geopolitica e del persistere dell'inflazione, anche per i beni di prima necessità come il carburante, l'energia e i generi alimentari.

I volumi di vendita dei beni di consumo sono dunque destinati a diminuire nei prossimi trimestri, poiché i consumatori – in particolare le famiglie a reddito medio-basso – taglieranno gradualmente le spese discrezionali e faranno maggiore attenzione ai prezzi per far fronte al calo dei redditi reali. I consumi domestici resisteranno anche in un contesto di recessione, poiché si cercherà di limitare la spesa per i pasti fuori casa.