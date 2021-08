La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Toma Basic, proveniente dal club F.C. Girondins Bordeaux. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 6.858.000,00 pagabili in tre rate oltre a corrispettivi variabili legati a risultati sportivi. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro di cinque stagioni sportive. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.