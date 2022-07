Sababa Security S.p.A. - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, quotata su Euronext Growth Milan – comunica di aver sottoscritto un contratto del valore di 1.250.000 Euro per la fornitura di servizi di cyber security a primaria società operante nel settore Energia. In particolare, il contratto, della durata complessiva di 72 mesi, prevede la fornitura del servizio Sababa MDR e delle tecnologie necessarie per l'erogazione di tale servizio. Il servizio di Sababa andrà a gestire le tematiche di detection & response per rivelare prontamente anomalie e contenere possibili incidenti cyber. Con questo nuovo contratto, che segue quelli già comunicati in data 18 luglio 2022 del valore pari a Euro 1.352.000 Euro, Sababa evidenzia oltre 2.600.000 di Euro per commesse aggiudicate nelle ultime settimane. Alessio Aceti, Amministratore Delegato di Sababa Security dichiara: "L'instabilità geopolitica e le nuove minacce internazionali hanno creato le condizioni perché il settore della cyber security sia riconosciuto come elemento centrale nei piani di sicurezza sia delle società private sia dei governi e della P.A. In questo contesto, caratterizzato da continua evoluzione e da nuove opportunità, Sababa sta crescendo in maniera esponenziale ed intende rafforzare ancor più la sua posizione nel settore di riferimento con continui investimenti in tecnologie e in risorse per sviluppare nuovi prodotti e nuovi servizi. Un percorso di crescita che non può prescindere dal processo di internazionalizzazione della Società che dopo l'Uzbekistan, ha visto la recente apertura di una sede, a Madrid, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di soluzioni di cybersecurity anche in Spagna e Portogallo. Ci dà inoltre grande fiducia che un'altra importante realtà italiana, abbia scelto i nostri prodotti e servizi". Omar Morando, CTO di Sababa Security: "Le competenze verticali di Sababa, non solo sul mondo corporate IT, ma anche sulle tematiche di sicurezza dei sistemi industriali, hanno fatto la differenza nelle fasi di scelta tecnica da parte del cliente. Sababa sta investendo risorse importanti per formare talenti in grado di garantire la sicurezza delle infrastrutture, in prima battuta quelle del nostro paese. Tutta la squadra tecnica oggi è focalizzata sulla protezione di utilities, società di generazione e distribuzione energia, trasporto pubblico, smart mobility e altri settori critici, dove, sempre più spesso, i clienti ci confermano che le competenze che forniamo sono uniche sul mercato ed estremamente difficili da trovare anche in società più grandi." Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.sababasecurity.it.

