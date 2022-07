Sababa Security S.p.A. ('Sababa' o 'la Società') - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, quotata su Euronext Growth Milan – comunica di aver sottoscritto due contratti per la fornitura di soluzioni e servizi di cyber security con primarie società italiane, leader nazionali nel settore delle telecomunicazioni, e dei beni di largo consumo del settore dell'elettronica del valore totale 1.352.000 Euro. In particolare, un contratto prevede la fornitura a favore di una primaria società delle telecomunicazioni di un servizio di protezione gestita per gli ambienti fisici, virtuali e in cloud, della durata di 36 mesi. All'interno del contratto Sababa ha fornito la soluzione software necessaria, la relativa gestione, servizi avanzati di Threat Hunting e Managed Detection and Response. L'offerta include anche la consulenza per strutturare ed avviare il progetto SOC (Security Operation Center), un servizio di monitoraggio 24/7 per supervisionare e gestire la sicurezza dei sistemi informativi. I servizi di implementazione del servizio e migrazione dalle vecchie tecnologie alla nuova saranno gestiti da un team di esperti di cybersecurity messo a disposizione da Sababa che provvederanno al design della nuova infrastruttura, alla creazione dei nuovi processi e governance del servizio e alla migrazione dalle soluzioni attualmente in uso. Il contratto con una primaria catena italiana nel settore retail, della durata complessiva di 52 mesi, prevede, invece, un servizio gestito di protezione di tutti i sistemi endpoint in uso presso il cliente, coprendo uffici, datacenter e negozi. Il servizio include la componente software, il design e l'implementazione. I contratti hanno rispettivamente il valore di 712.000 Euro e di 640.000 Euro. Alessio Aceti, Amministratore Delegato di Sababa Security dichiara: "Non posso che esprimere soddisfazione per queste due nuove opportunità di collaborazione con aziende così importanti a livello nazionale che hanno riconosciuto in Sababa un elevato livello di know-how e di affidabilità, frutto di continui investimenti in R&D e nella creazione di servizi gestiti. Sempre di più Sababa diventa il partner di sicurezza di grandi clienti, che non acquistano più da Sababa prodotti o soluzioni, ma ci affidano la loro sicurezza con servizi gestiti che garantiscono elevati livelli di servizio e continuità del business.".

