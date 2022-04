Sababa Security S.p.A. ("Sababa Security" o la "Società"), primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche – quotata su Euronext Growth Milan –, comunica l'ingresso in Sababa di Andrea Ghislandi che ricoprirà il ruolo di Chief Business Officer (CBO). Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, Ghislandi supporterà l'evoluzione della società lavorando a stretto contatto con l'Amministratore Delegato e i diversi Team di Sababa, in particolare nei settori Sales e Delivery. In questo ruolo, Andrea Ghislandi supporterà le vendite indirette, sviluppando relazioni con nuovi partner e delineando l'offering più adatto al canale. Si occuperà inoltre di gestire le relazioni con il mercato diretto e con i vendor, con l'obiettivo di trasformare l'azienda in un solution integrator in grado di sviluppare progetti end-to-end, dalle licenze all'hardware, ai servizi di implementazione e di gestione. Prima di approdare in Sababa Security, Andrea ha lavorato in DI.GI. International per oltre 10 anni come CEO, dove ha sviluppato nuove linee di offerta, creando la Business Unit di Cybersecurity ed un'azienda dedicata a tematiche di Security Governance. Prima ancora, ha ricoperto il ruolo di Sales Manager dove ha sviluppato relazioni con clienti Enterprise del mercato italiano. "Sono davvero molto orgoglioso di ricoprire il ruolo di Chief Business Officer in Sababa Security" ha dichiarato Andrea Ghislandi, CBO di Sababa Security. "Qui ho trovato l'entusiasmo di una startup e il potenziale di un'azienda che è già ben posizionata sul mercato. Il mio obiettivo sarà quello di sfruttare l'esperienza acquisita in un'azienda più strutturata per creare relazioni forti con i vendor, migliorare le procedure in atto e strutturare un ciclo di vendita più resiliente". "Sababa Security sta continuando la sua forte crescita in tripla cifra e può contare su un team affiatato e molto competente in grado di sostenere le nuove sfide che il mercato della cybersecurity lancia ogni giorno" ha dichiarato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. "Diamo il benvenuto ad Andrea, e con il suo ingresso proseguiamo in questo percorso di crescita, adattando la struttura aziendale a gestire clienti sempre più grandi e complessi su tutta la value chain della cybersecurity, integrandoci sempre con un numero maggiore di partner che conta su di noi".

